【モデルプレス＝2026/03/06】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが3月5日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を公開した。【写真】カープ小園選手の24歳美人妻「お顔小さい」オフショルコーデで抜群スタイル際立つ◆渡辺リサ、美肩ライン輝くオフショルトップスコーデ披露3月1日に24歳の誕生日を迎えた渡辺は「Lv24」と記し、コーディネート写真を投稿。薄いピンクのオフシ