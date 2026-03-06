【モデルプレス＝2026/03/06】元モーニング娘。の加護亜依が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。中学生の長女への手作り弁当を公開した。【写真】38歳元モー娘「ボリューミー」朝6時台に完成した娘への愛情たっぷり弁当◆加護亜依、中学生の長女への“豚の生姜焼き弁当”披露加護は「中学生弁当」と記し、豚の生姜焼きをメインとした弁当の写真を投稿。ピンクの弁当箱には、タレがよく絡んだ食欲をそそる豚の生姜焼きと半