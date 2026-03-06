テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合いレンジを探る展開 1.3826100日移動平均 1.3810エンベロープ1%上限（10日間） 1.3807一目均衡表・雲（上限） 1.3803200日移動平均 1.3737ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3693一目均衡表・雲（下限） 1.3685一目均衡表・転換線 1.367410日移動平均 1.3663現値 1.365021日移動平均 1.3618一目均衡表・基準線 1.3563ボリンジャ&#