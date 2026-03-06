山形大学は6日、今年2月に実施した一般選抜（前期日程）の「理科（生物）」で出題ミスがあったと発表しました。大学は該当問題について受験者全員を正解とし、改めて受験生に謝罪しました。山形大学は2月25日に実施した入学者選抜・一般選抜（前期日程）の「理科（生物）」で出題ミスが判明したと公表しました。問題の一つで、高校「生物」の学習指導要領の範囲を超える内容以上の知識を必要とする可能性がありましたが、その点に