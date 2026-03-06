３日、タール寺の酥油花展に展示された作品。（西寧＝新華社記者／張子蒞）【新華社西寧3月6日】中国青海省西寧市のチベット仏教寺院、塔爾寺（タール寺）で3日、「酥油花（そゆか）」と呼ばれるバター細工の展覧会が開かれ、大勢の人が見学に訪れた。寺の芸術僧がバターをこね精緻な彫刻を施して作る酥油花は、壁画、立体刺しゅう「堆繡（ドゥイシュウ）」と並び同寺の「三大芸術」と称されている。タール寺の