◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神の育成・嶋村麟士朗捕手（22）が落ち味の打撃でアピールした。「8番・捕手」で先発出場。2安打を放った。3回1死で迎えた第1打席は左腕・松本のスライダーを中前打。5回1死一塁で迎えた第2打席も松本の145キロ直球を詰まりながらも左前に落とした。さらに8回も右腕の津森から中前打で3安打。甲子園で鮮烈な“デビュー”を飾った。”育成の立場で支配下昇格を