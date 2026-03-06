JR中央線の電車内で寝ていた女性から財布を盗み、女性のキャッシュカードを使うなどしたとして無職の男が逮捕されました。男は、女性の携帯電話のSIMカードを、自身の携帯電話に差し込んで暗証番号を調べたとみられています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の井村優太容疑者（27）です。井村容疑者は去年12月、JR中央線の電車内で、寝ていた62歳の女性から現金2万5000円などが入った財布などを盗み、女性のキャッシュ