自動車部品大手のデンソーが、半導体大手のロームに買収提案を行ったことが６日、わかった。仮にロームの全株式を取得する場合、１兆円を超える規模となる。両社は電気自動車（ＥＶ）などに使われるパワー半導体の分野で協業している。買収によりさらなる競争力の強化につなげる狙いとみられる。