在中国のイラン大使館が、中国国民からの支援の声が広がっていることに対し、感謝を表す声明を発表しました。在中国のイラン大使館は5日、中国のSNSに、「中国国民が正義を選び、イラン国民とともに立ち上がって、アメリカとイスラエルによるイランの子供や一般市民に対する攻撃を強く非難していることに感謝している」との声明を発表しました。その上で、「現時点で支援金を受け取る予定はない」と明らかにしました。中国のSNSで