満開のサクラと黒子駅（写真：関東鉄道）ようやく春の兆しが感じられるようになった2026年２月下旬に、茨城県の関東鉄道（関鉄）から季節を先取りするようなニュースが飛び込んできた。関鉄は2026年３月28、29日と４月４日の３回、常総線にツアー形式の「お花見ビール列車」を走らせる。運転区間は守谷〜黒子間。キャッチフレーズは、「列車に揺られながら?ビール×お花見×グルメ三昧?」だ。守谷はつくばエクスプレス（TX）との接