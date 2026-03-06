B1東地区の千葉ジェッツは3月6日、ジョン・ムーニーのインジュアリーリスト（IL）登録に伴い、アメリカ出身のギャリソン・ブルックスが加入することを発表した。 アメリカ出身で現在26歳のブルックスは、206センチ104キロのパワーフォワード兼センター。ノースカロライナ大学では千葉Jのナシール・リトルとともにプレーし、その後ミシシッピ州立大学を経て、ニュ