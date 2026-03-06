６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円８４銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突に終息の兆しがみえないなか、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが先行した。ドル円相場は午前に１５７円３８銭まで伸び悩む場面もあったが、「有事のドル買い」は根強く概ね１５７円台半ばで推移。一時７６０円以上下落