６日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発した。中東情勢が緊迫化した状態が長期化するとの懸念が円債相場をサポートした。２月の米雇用統計の公表を控え、持ち高調整目的の買いも入った。 この日は国債買い入れオペや利付国債の入札といった需給イベントがなく、債券独自の手掛かり材料に乏しかった。日経平均株価が午前中に一時７００円を超す下げとなった後、午後は一時４００円を超す上げとなるなど、ボラタ