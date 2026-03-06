ＡＶＩＬＥＮ＝上げ足強め大底離脱の気配。独自ＡＩモジュールを活用したソフトウェア開発や、ＡＩ人材育成支援ビジネス（法人向けビルドアップユニットの提供）などを展開し、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進の担い手として収益機会を獲得している。業績は売上高、利益ともに高水準の伸びを続け、２６年１２月期は営業利益段階で前期比３０％増の３億５６００万円予想とピーク利益