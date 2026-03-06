仙台管区気象台発表 【画像】今後の東北・全国の天気 ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （３/７～４/６） ＜予報のポイント＞ ・寒気の影響が弱いため、向こう1か月の気温は平年並か高いでしょう。 ・東北太平洋側では今年１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が2月中旬まで続きました。２月下旬以降の降水により、一部の地域で少雨の状態は緩和しましたが、向こう１か月の降水量はほぼ平