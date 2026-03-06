ゼネラルパッカー [東証Ｓ] が3月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比21.5％減の3.7億円に減り、通期計画の11億円に対する進捗率は34.5％にとどまり、5年平均の49.1％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.5％増の7.2億円に伸びる計算になる。 直