日本スキー場開発 [東証Ｇ] が3月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比5.0％減の10.2億円に減り、通期計画の22.6億円に対する進捗率は45.3％となり、5年平均の44.6％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.7％増の12.3億円に伸びる計算になる。