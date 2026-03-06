6日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数731、値下がり銘柄数698と、値上がりが優勢だった。 個別では東京衡機がストップ高。ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ、コメ兵ホールディングス、ビーピー・カストロール、日本坩堝、ダイニチ工業など24銘柄は昨年来高値を更新。シダー、サンコール、マツモト、アルメディオ、ＡＩメカテックは値上がり率上位に買われ