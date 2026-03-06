リンクをコピーする

6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ203443 -18.1 51840 ２. 日経Ｄインバ 39200 -26.44621 ３. 野村日経平均 24079 -45.4 57830 ４. 日経ベア２ 20764 -25.2 113.6