6日の日経平均株価は前日比342.78円（0.62％）高の5万5620.84円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は754、値下がりは786、変わらずは50。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を85.84円押し上げ。次いでＳＢＧ が49.74円、アドテスト が46.80円、テルモ が22.86円、ＴＤＫ が22.06円と続いた。 マイナス寄与度は40.78円の押し下げでフジクラ がトップ。以下、豊田通商 が16.35円