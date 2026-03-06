6日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数412、値下がり銘柄数159と、値上がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスター、リネットジャパングループ、ブレインズテクノロジーがストップ高。ソフトフロントホールディングス、技術承継機構、オンコリスバイオファーマ、ＱＤレーザ、フロンティアインターナショナルなど6銘柄は昨年来高値を更新。ジーエヌ