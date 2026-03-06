◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州5―1チェコ（2026年3月6日東京D）オーストラリアが接戦を勝ち切って連勝。次戦となる8日の侍ジャパン戦に向け、最高の弾みを付けた。決勝の逆転3ランを放ったカーティス・ミード内野手（25）は「非常にエキサイティングでした。ディフェンスも抑えて良い試合でした」と興奮気味に語った。一振りで試合の流れを変えた。1点を先制された直後の3回2死一、二塁、チェコ先発・オンドラのチェンジ