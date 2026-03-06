ＴＢＳが６日、都内の同局で春の改編説明会を実施。月曜の午後１０時から放送されていた「クレイジージャーニー」の後番組として、同時間帯では新番組として「プロフェッショナルランキング」を放送すると発表した。コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部長の三島圭太氏は、「クレイジージャーニー」が終了するかについて「ゴールデンの全国ネットレギュラーという形では終了します。ていうのが今日の時点でお伝えできる情報です」