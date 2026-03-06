◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）阪神のキャム・ディベイニー内野手（28）が実戦では初の三塁守備で失策を記録した。6回、1死一塁で野村の放った正面のライナーを弾いて一塁送球も間に合わず。一、二塁にピンチを広げる痛恨のプレーとなった。この日は本職の遊撃ではなく、来日初めて三塁でスタメン出場。開幕スタメンの有力候補だが、この日は小幡が遊撃で出場している。