熊本県山都町は、飲酒運転で物損事故を起こしたとして、20代の男性職員を懲戒免職処分にしました。 懲戒免職の処分を受けたのは、山都町税務住民課の29歳の男性主事です。 山都町によりますと、主事は今年1月29日、酒を飲んだ後に車を運転し、物損事故を起こしました 。その後の警察の呼気検査で、摘発基準値の2倍を超える0.39mgのアルコール分が検出されたということです。 この主事は、研修のために県外へ出張した去年3