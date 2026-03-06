【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長は５日の声明で、攻撃を続けるイラン上空の「制空権をほぼ確保した」と述べた。米国との軍事作戦でイランの防空システムの「８０％を破壊した」とも強調した。米国のヘグセス国防長官は４日、イラン上空の制空権を数日から１週間以内に確立するとの見通しを示していた。米軍とイスラエル軍が優位に航空作戦を展開している模様だ。ザミール