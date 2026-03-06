第９８回選抜高等学校野球大会（１９日開幕）で崇徳（広島）は八戸学院光星（青森）と第１日第３試合で対戦する。崇徳・藤本誠監督（４６）は「実績もハンパないですし、実力もハンパない相手ですし、ピッチャーの北口君もエグい」と相手チームを分析。「強いチームと戦わせていただけることを楽しみにしてきたので、ウチの力がどれぐらい通用するのかすごく楽しみにしてます」と初戦を心待ちにした。昨秋の神宮大会は５１年