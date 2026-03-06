ミラノ・コルティナ五輪フェアプレー賞2月22日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪の公式サイトは今月5日、フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）をフェアプレー賞に選出した。「米国フィギュアスケーターのイリア・マリニンが、2026年冬季五輪でスポーツマンシップを見せ、フェアプレー賞を受賞」との見出しで、失意の中での行動を称賛している。マリニンは男子シングルのショートプログラムで首位発進。しかし、フ