前回大会で本職「電気技師」として話題に野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、1次ラウンド・プールCのオーストラリア―チェコ戦（東京ドーム）が行われた。チェコは1-5で敗れたものの、2023年大会にも出場したオンジェイ・サトリア投手が3回2/3を投げて1安打無失点、3奪三振と好投した。サトリアは本職「電気技師」として前回大会で話題になったが、実は技師ではなく「事務職」であると告白している。