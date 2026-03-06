元卓球選手でリオデジャネイロ五輪男子シングルス銅メダル、東京五輪混合ダブルスで金メダルなどを獲得した水谷隼さんが2026年3月5日にXを更新。フィギュアスケートのペア「りくりゅう」に所属先の木下グループが贈った2000万円の報奨金を巡り、自身は「めっちゃ嬉しい」という気持ちだったことを明かした。「ニュースにはなりませんが...」ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」