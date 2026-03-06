元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が６日までにＳＮＳを更新。人気タレントとの２ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「久々に北斗さんに会えた」と書き出すと、元女子プロレスラーでタレントの北斗晶との２ショットを披露。互いに顔を寄せ合い、仲むつまじい姿を公開した。続けて「ずっと会いたくてなかなか会えなくて。大好きなのはもちろん、私の良き理解者でいてくれます。現役の時から