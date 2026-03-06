第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。昨年の巨人ドラフト１位・竹丸和幸投手の母校で、３３年ぶり４度目の出場となる崇徳（広島）は、第１日第３試合で八戸学院光星（青森）と対戦する。１９７６年に初出場初優勝。エース左腕の徳丸凜空（りく、３年）と、１番打者を務める主将で捕手の新村瑠聖（りゅうせい、３年）の“りくりゅう”バッテリーが、古豪復活への