フェブラリーＳを連覇したコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、今週末と週明けの状態を確認した上で、受諾しているドバイ・ゴドルフィンマイル・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１６００メートル）の出走を判断することがわかった。社台グループオーナーズが６日、ホームページで発表した。同馬は前走後、福島・ノーザンファーム天栄へ放牧に出て、調整が進められている。