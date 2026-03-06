2026年JFA・Jリーグ特別指定選手にも承認、今季の公式戦出場も可能に柏レイソルは3月6日、東京国際大学に在籍するMF古谷柊介の2027シーズン加入が内定したと発表した。あわせて「2026年JFA・Jリーグ特別指定選手」として承認されたことも報告されており、今季から柏の公式戦に出場することが可能となった。背番号は「30」に決定している。千葉県出身で現在21歳の古谷は、柏の提携クラブである柏レイソルA.A.TOR’82や、相互支