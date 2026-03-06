プロ野球・巨人で活躍した韓国の故チョ・ソンミン（趙成萊）さんの遺産について、現地の芸能ＹｏｕＴｕｂｅｒイ・ジンホが５日、自身のチャンネルで言及した。チョ・ソンミンさんは２０００年に、当時韓国で絶大な人気を集めていた女優チェ・ジンシルさんと結婚。２児をもうけたが、０４年に離婚した。その後、ジンシルさんは０８年に３９歳で死去し、ソンミンさんも１３年に３９歳で亡くなった。イ・ジンホは最近、ジ