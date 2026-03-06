俳優の川崎麻世が5日に自身のアメブロを更新。友人が1年前から予約してくれた寿司屋で誕生日を祝ってもらったことを明かした。【映像】川崎麻世、GACKT主催の恒例“テキーラ祭り”を公開この日、川崎は「昨夜は電車に乗って神楽坂へ」と切り出し、友人が1年前に予約してくれたという「住所非公開」の寿司屋『青天霹靂』で誕生日を祝ってもらったことを報告。「男4人で貸切でした」と明かし、友人たちとの集合写真を公開した。