日本相撲協会は６日、３１代木村庄之助の阿部正夫さんが２月２６日に死去したと発表した。８５歳だった。葬儀は家族葬として執り行われた。阿部さんは１９４０年１２月３日、北海道美瑛町出身で。５５年初場所で初土俵。２００３年夏場所に庄之助を継いだ。０５年１１月の九州場所を最後に定年を迎え、５１年間の行司生活を終えた。