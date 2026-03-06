画像はYouTubeチャンネル「ワクワクおじさんch」よりどうも！エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とっても楽しいYouTubeチャンネルを発見したのでNicheee！読者の皆様に共有したいなと思い記事を書いてみたいと思います。その名も『ワクワクおじさんch』です。タイトルだけ聞くと全く意味不明、誰がやっているチャンネルかもわからないのですが、おじさんがやっているチャンネルだろうね…という事は伝