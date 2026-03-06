キーコーヒーは、インドネシア・スラウェシ島トラジャ地方で栽培するスペシャルティコーヒー「トアルコ トラジャ」から、「ボロン」エリアで収穫された限定品を、全国の直営ショップおよび公式ECサイト「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」で、3月9日に数量限定発売する。同商品は、2月10日に開催した「KEY COFFEE AWARD」において、良質なコーヒーを生産するエリアとして表彰された「ボロン」の「トアルコ トラジャ」を商品化した