「イチからつくる せっけん」無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けんが編集に協力した、石けんの仕組みや作り方を学べる子ども向けの体験型学習絵本「イチからつくる せっけん」が、農山漁村文化協会（以下、農文協）から3月9日に販売が開始される。同書は、子どもたちが石けんの歴史や汚れが落ちる科学的仕組み、石けんと合成洗剤との違い、石けんの製法を知っていくことで、原料や環境問題のつながりまで多角的に学べる