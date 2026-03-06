ロッテは、「カジッテ〈ストロベリー＆ピーチ〉」を3月24日にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売する。「カジッテ」はロッテ独自の「果実感引き立て製法」を用い、ハードグミの新ブランドとして昨年8月に発売した。ひと口カジった瞬間に、ハードな食感と広がる果実感が楽しめるこだわりの味わいとマーモットを使ったプロモーションによってSNSを中心に話題が広まったことで、出荷実績は計画比の約150％（同社調べ（調査期間：