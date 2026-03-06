ダスキンが運営するミスタードーナツは、桜風味のもちっとした食感の生地に、今年もいちご味との組み合わせが春らしいミスタードーナツ春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を3月11日から期間限定で発売する。「桜もちっとドーナツ」は“桜もち”をイメージして開発し、桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージしたかわいらしいその見た目が特長の、“ミスタードーナツの春の風物詩”となっている。今年は「春