アナウンサーの刈川くるみが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』14号（集英社）の表紙と巻頭グラビアに登場する。【写真】凄い！ここでしか見られない姿を披露した刈川くるみアナ自身の1st写真集『星のない空』の発売を記念し、誌面では写真集本編には使用されていない完全アザーカットを惜しみなく公開している。現在『Oha!4 NEWS LIVE』『日テレNEWS24』などに出演している刈川だが、今号では写真集でしか見られないすっぴん