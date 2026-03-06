◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ1―5豪州（2026年3月6日東京D）チェコが接戦を勝ち切ることができず、連敗となった。パベル・ハジム監督（54）は「あと1本が出なかったが、悪い内容ではなかった。オーストラリアに善戦した。こういう戦いを続けていけば、勝利に近づける」と試合を振り返った。0―0の2回、先頭の4番・チェルベンカが左翼線二塁打で出塁。巨人でもプレーした次打者・フルプが四球を選ぶと、6番・ムジーク