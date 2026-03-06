◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。多々良学園時代の84年春以来の出場となる高川学園（山口）は四国王者の英明（香川）と対戦する。チームの鍵を握るのはプロ注目の最速146キロ右腕、木下瑛二（3年）だ。昨秋はクリーンアップを張るなど投打で活躍が期待される。松本祐一郎監督は「木下は順調に来