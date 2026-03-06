【ニューヨーク＝木瀬武】５日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、前日終値比１０％高の１バレル＝８２ドル台まで上昇した。２０２４年７月以来、１年８か月ぶりの高値水準となる。イラン国営メディアがペルシャ湾北部で米国の石油タンカーがミサイル攻撃を受けたと報じ、原油の安定供給に対する懸念が広がった。終値は前日比８・５％高の１バレル＝８１・０１