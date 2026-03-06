スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。阪神期待の選手について言及した。今季はドラフト1位・立石、2位・谷端とレベルの高い選手が加入。赤星氏は「競争が激化している」と話し、リーグ王者の選手層がさらに厚くなったと語った。特に立石の能力については舌を巻く。「立石選手はホンマもんですよ。あのロング