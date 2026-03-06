国際スケート連盟が島田麻央選手の演技を絶賛しました。現地時間5日、エストニアのタリンで開催された世界ジュニアフィギュアスケート選手権の女子ショートプログラムで3連覇中の島田選手がアップテンポな音楽に合わせてダイナミックな滑りを見せます。ダブルアクセル、トリプルループ、さらにトリプルルッツとトリプルトウループのコンビネーションも成功させ、演技を終えて笑顔でガッツポーズ。「71.90」をマークし首位につけま