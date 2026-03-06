ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が６日、阪神とのオープン戦（甲子園）の試合前に取材に応じ、この日初陣を迎えるＷＢＣ日本代表にエールを送った。２０１７年の第４回大会で監督として指揮を執った小久保監督。１次ラウンド初戦はキューバ相手に１１―６で勝利したが、当時については「あまり思い出したくない」と苦笑い。独特の緊張感や雰囲気を振り返った様子だった。今大会の初戦の相手は台湾。指揮官は「やっぱり