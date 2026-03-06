逆転3ランのミードが感謝「非常にうれしい」■豪州 5ー1 チェコ（6日・東京ドーム）選手にも温かい声援は届いていた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）豪州代表のカーティス・ミード内野手は6日、1次ラウンド・チェコ戦（東京ドーム）に「2番・三塁」で出場し、3回に逆転3ランを放った。試合後、感謝したのは訪問していた東京・府中市の“小学生応援”だった。豪快な一発で試合をひっくり返した。先制を許した直後の